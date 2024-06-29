Alevi köyüne cemaat kıskacı: Kaçak kuran kursu yıkımına engel

Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:20

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Uzundere Mahallesi’ndeki kaçak Kuran kursu ve öğrenci yurdu inşa edildi. Dere yatağını kapatarak inşaat malzemesi satış deposu süsü tabelası asarak inşaatı kamufle eden kişiler, ruhsat verilmemesine rağmen genel seçim ve yerel seçim dönemlerinde yaşanan boşluktan faydalanarak hızla binayı yükseltti.

Yapıyı farkedenler Karabağlar Belediyesi'ne şikayette bulundu. İnşaata üç kez ceza kesen ve encümen oluru ile de yıkım kararı çıkaran belediye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da onayıyla yıkım işlemi başlattı ve Karabağlar Kaymakamlığı'ndan güvenlik için polis talep etti.

Kaçak Kuran kursunun yıkılacağının duyulması üzerine mahalleliden olmayan sarıklı, cübbeli cemaat binada toplanmaya başladı ve inşaata giden tek yolu araba, kamyon, inşaat makinesi, TIR gibi araçlarla kapattılar.

POLİS GELMEDİ

Yıkım içine gelen ekipler araçların çekilmesini ve alanın boşaltılmasını istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Binanın yıkıma izin vermeyen kişiler “Siz Kuran’a karışamazsınız. Sonu ölüm olsa da burayı yine yıktırmayız. Biz sizi Müslümanlaştırmaya geldik” şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.

Kaymakamlığın polis göndermemesi üzerine güvenlik gerekçesiyle yıkımdan vazgeçildi. Kaçak binayı yıktırmayan şahıslar alandan görüntü almak isteyen basın mensuplarını da tehdit etti.

AA'DAN DEZENFORMASYON

Öte yandan kaçak Kuran kursuna ilişkin haber yapan Anadolu Ajansı da olayı “İzmir'de Kur'an kursu inşaatının yıkılacağı iddiasıyla mahalleli nöbet tutuyor” başlığıyla duyurdu.

Ancak mahalle halkı engelleyen kişilerin İsmailağa cemaatine mensup olduklarını öne sürerken, korktuklarını dile getirdi.