Alevi örgütleri, Samandağ'dan seslendi: "Suriye'de yaşanacak katliamın sorumlusu AKP ve dünya kamuoyudur"

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:53

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:53

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Alevi örgütleri, Heyet Tahrir-i Şam'ın (HTŞ) yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriye'de yaşayan başta Alevi ve Hristiyanlar olmak üzere farklı kimliklerin tehlike altında olduğuna dair açıklama yaptı. Açıklamaya aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başkanlarının da olduğu çok sayıda Alevi örgütü, siyasi parti ve yerel halk katıldı.

Alevi örgütlerinin açıklamadan önce planladığı yürüyüşe, Samandağ Kaymakamlığı gerekçe göstermeden izin vermedi.

"SURİYE'DE YAŞANACAK KATLİAMIN SORUMLUSU AKP'DİR''

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, 2011’den bu yana Suriye'de halklarının yaşadıklarını bildiklerini, bu toprakların artık savaşa doyduğunu vurgulayarak, şu sözlerle hükümete seslendi:

"Elinizi oradan çekin. Suriye’de yaşanacak herhangi bir katliamın sorumlusu AKP ve dünya kamuoyudur. Günlerdir dünya kamuoyuna sesleniyoruz diyoruz ki bırakın Suriye halkı tüm halklar ve inançlar ortak bir yaşam inşa etsinler, Suriye’de birlikte kardeşçe özgürce eşitçe yaşasınlar. Bugün Samandağ'daki Alevi canlarla dayanışmak için geldik. Sadece burada değil Türkiye’nin dört yanında Avrupa’nın dört yanında yalnız olmadığınızı bilin."

"BİZ AYRIMCILIĞI 6 ŞUBAT'TA GÖRDÜK''

6 Şubat depreminde Alevi inancından dolayı Alevilerin ayrımcılığa uğradığını savunan Mustafa Aslan, devlet yardımlarının inancından dolayı en son Alevilere gittiğini söyledi. Türk Alevisi, Kürt Alevisi, Arap Alevisinin de yaşadığı inançtan dolayı ötekileştirildiğini söyleyen Mustafa Aslan, "Bu nedenle herkesi birbirimizden uzak durmadan yan yana inanç kimliğimizle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Günlerdir bunu haykırıyoruz. Biz Alevi olduğumuz için ötekileştriliyoruz. Gelin, size baskı yapmaya çalışan, sizi korkutmaya çalışan, sizi tehdit edenlere boyun eğmeyelim. Gelin dik duralım yan yana duralım inancımıza sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

"DÜN DİZ ÇÖKMEDİK, BUGÜN DE ÇÖKMEYİZ''

Dün Maraş anma etkinliği vesilesiyle Maraş'ta olduklarını belirten Avrupa Alevi Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Bat; Dersim, Çorum, Sivas, Gazi, Suruç, Ankara katliamlarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu katliamlar zamanında mücadele ortaklaştırılsaydı, bugün burada olmayacaktık. Bugün burada olmak için illa bu süreçleri, acıları yaşamamız mı lazım. Biz Anadolu Alevileriyle Arap Alevilerin bir araya gelmesi için illa IŞİD çetelerinin kapımıza mı dayatmasını beklemek zorunda mıydık? Biz biliyoruz ki Türk, Kürt, Arap hangi etnik kimliğe sahip olursak olalım inancımız ta Kerbela’dan bugüne kadar zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldığından dolayı her zaman egemenlerin tehdidi olduk. Hiçbir zaman geri adım atmadık asla atmayacağız. onun için yine buradayız. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Nasıl ki Kerbela’da Yezid'in önünde diz çökmediysek bugünün Yezidleri önünde asla diz çökmeyeceğiz."

"EMNİYET TOPLANTI OLMAMASI İÇİN ÖZEL GAYRET GÖSTERDİ''

Günlerdir emniyet güçleri açıklamanın yapılmaması için özel gayret içinde oluduğunu ileri süren Pirsultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erse, halkın gerçeklerle buluşmasını istemediklerini belirterek, "Bugün Suriye’de yaşanan çatışmaların, ölümlerin katliamlara ortaktırlar. Bugün 'Suriye’yi yeniden inşa edeceğiz' diyorlar önce Samandağ inşa edin, önce Hatay’ı inşa edin. Elli binden fazla insanın hesabını verin. Bugün Suriye’ye yoksulluktan kurtaracağını söyleyenler bu ülkenin insanlarını yoksulluktan kurtarın. Tarih boyunca liderlerimiz önderlerimiz sizin önünüze asla eğilmedi, bundan sonra da sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz" diye konuştu.

Ne Suriye’de ne Filistin’de ne Lübnan’da dünyanın hiçbir yerinde savaş istemediklerini, savaşın tarafı olmadıklarını söyleyen Erse, laik demokratik eşit yurttaşlık ve bağımsız bir Suriye istediklerini kaydetti.