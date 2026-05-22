Alevi örgütlerinden Kılıçdaroğlu'nun atanmasına sert tepki: 'Bu karar açık bir yargı darbesidir'

Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonun yaptığı açıklamalarda verilen butlan kararıyla “seçim hukukunun temel ilkelerinin ve Anayasal sistemin” yok sayıldığına dikkat çekildi. Alevi sivil toplum örgütleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik gerçekleştirilen butlan kararı ile yaşanan hukuk darbesine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

"DEMOKRASİ İLE OTOKRASİ ARASINDA TERCİH NOKTASINDAYIZ"

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan:

Demokrasinin en temel ilkelerinden biri, halkın kendi iradesi ile seçtiği yöneticilerin meşruiyetine saygı duyulmasıdır. Sandıkta, milletin iradesi ile ortaya çıkan tercihleri yargı eliyle tartışmalı hale getirmek veya yok saymak; hem demokratik değerleri yok saymak, hem de demokratik düzene doğrudan müdahaledir. Yargının bağımsızlığını tasfiye ederek, onu iktidarın politik mühendislik aracına dönüştüren bu anlayış, yalnızca muhalefeti hedef almakla kalmayıp, Türkiye’nin en temel ihtiyacı olan toplumsal barışı, demokratik siyaset zeminini ve ortak yaşam umutlarını da sabote etmektedir. Bu dava ile verilen kararı, Türkiye’nin, demokrasi ile otokrasi arasındaki tercihlerinin bir testi olarak görmek gerekmektedir. Amaç; Muhalefeti daha fazla dağınıklığa ve iç çekişmelere sürüklemektir.

Türkiye’nin ihtiyacı; hukukun üstünlüğüne dayalı, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin hâkim olduğu bir düzendir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik gerçekleştirilen hukuk darbesini de, bu çerçevede değerlendiriyor; dün olduğu gibi bugün de, demokratik siyaseti hedef alan her türlü müdahalenin karşısındayız.”

"HALK İRADESİ GASP EDİLEMEZ"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe:

“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği örgütlülüğü olarak ülkemizde giderek derinleşen antidemokratik uygulamaları ve siyasal müdahaleleri bugüne kadar savunduğumuz laik, demokratik hukuk devleti çizgisinden geri adım atmadan; halk iradesinin gasp edilmesine, siyasi partilerin ve toplumsal muhalefetin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı; hukukun siyasetin aparatı haline getirildiği bir düzen değil, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin hâkim olduğu bir düzendir. Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan:

“Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmiş bir kurultayın, sonradan mahkeme kararıyla hükümsüz hale getirilmeye çalışılması; seçim hukukunun temel ilkelerini yok saymak anlamına gelmektedir. Bu durum yalnızca siyasal bir tartışma değil, aynı zamanda anayasal düzenin işleyişine yönelik ciddi bir müdahaledir. Demokrasinin en temel ilkesi, halkın özgür iradesiyle yaptığı tercihlere saygı duyulmasıdır. Sandıkta ortaya çıkan halk iradesini yargı kararlarıyla tartışmalı hale getirmek ya da yok saymak; demokratik değerleri zedeleyen ve siyasal meşruiyeti hedef alan bir anlayışın ürünüdür. Anayasamızın verdiği yetkiyle görev yapan Yüksek Seçim Kurulu’nun iradesinin fiilen yok sayılması, anayasal kurumların etkisizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bir ülkede anayasanın hükümleri ve kurumları işlevsiz hale getirildiğinde, hukuk düzeni de ağır biçimde yara alır. Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten, hukukun üstünlüğünden ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”

"DEMOKRASİMİZE VURULMUŞ BİR DARBEDİR"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez:

“CHP’nin 38’ci olağan seçimli kurultayı sonrasında muhalefetin yükselişini ve yerel seçimlerin birinci partisi olmasını sindiremeyen AKP’nin kaybettiği belediyelere kayyım atayarak seçmenin iradesini gasp etmesini, belediye başkanları ve yöneticilerini, öğrencileri, gazetecileri, sendikacıları tutuklamasını ve nihayetinde tedbirli mutlak butlan girişimlerini kabul etmiyoruz. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için özgürlükler ve hukuk devleti birlikte var olmalıdır. Yargı eliyle halkın iradesini hiçe sayarak siyasete yön vermeye çalışan, seçimleri ve sandığı kabul etmeyen bu hukuksuz durum demokrasimize vurulmuş en büyük darbedir. Bu mesele sadece CHP’nin değil sandık iradesinin, hukuk devletinin ve Türkiye demokrasisinin meselesidir. Demokrasiye, sandığa ve hukuk devletine sahip çıkmak yalnızca bir siyasi partiyi değil Türkiye’nin ortak geleceğini, toplumsal barışını ve seçmenin iradesini savunmaktır. Hak, hukuk ve halk iradesinin yanında durmak yalnızca siyasal bir tavır değil, toplumsal vicdanın gereğidir.”