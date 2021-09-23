Alevi Vakıflar Federasyonu: 73 cemevini öğrencilere tahsis ediyoruz

23 Eylül 2021 Perşembe, 19:11

Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, kendilerine bağlı 73 cemevini, barınma ihtiyacı olan öğrencilere açtıklarını söyledi ve tüm kurumlara bu konuda duyarlı davranmaları çağrısı yaptı.

Cemevlerindeki misafirhanelerde 400'le 700 kişi arasında öğrenciye barınma imkanı sunabileceklerini belirten Doğan, aynı zamanda hiçbir ücret talep etmeden aşevlerinde pişen yemekleri de paylaşacaklarını söyledi.

Doğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

'CEMEVLERİMİZİ İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİYORUZ'

"Bizim Alevi Vakıflar Federasyonu olarak Türkiye genelinde 12 vakıf bileşenimiz var ve bu 12 vakfın tüm Türkiye genelinde 73 cemevi bulunuyor. Bu cemevleri Edirne’den tutun Aydın, Manisa, Eskişehir, Malatya, Kayseri, Bingöl’e kadar Türkiye’nin her yerine yayılmış durumdalar. Devletin üniversite öğrencilerine yönelik yurtlarındaki bir sıkıntıdan dolayı biz Alevi Vakıflar Federasyonu olarak bu konuya son derece duyarlı davranıp, ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize hiçbir karşılık beklemeden bütün cemevlerimizi barınma amaçlı tahsis ediyoruz.

'BÜTÜN BAŞVURULARA CEVAP VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Barınma amaçlarının yanı sıra aynı zamanda bizim cemevlerimizde her gün olağan bir şekilde aşevlerindeki lokmalarımızı da paylaşarak bütün öğrencilerimize bu konuda yardımcı olabilmek için cemevlerimizi açtık. Bununla ilgili hem bizim federasyonumuzun genel merkezinde bulunan telefonlar ve e mailler bütün gün çalışmakta. Buraya gelen bütün başvurulara cevap vermeye çalışacağız.

'400'LE 700 ARASINDA ÖĞRENCİYE HİZMET VEREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Her cemevimizde misafirhane olarak kullanılan 5-10 kişinin kalabileceği yerler mevcut. Bunu da hesapladığımız zaman 400’le 700 kişi arasında öğrenciye hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Bütün kurumların duyarlı davranmasını ve öğrencilerimizin mağdur edilmeden üniversite hayatlarına devam etmelerini arzu ediyoruz."