Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Selami Sarıtaş'a saldırı basit bir yaralama değil, organize bir olaydır"

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:29

Alevi Vakıfları Federasyonu, bugün İstanbul’da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın saldırıya uğramasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Doğan, saldırıyla ilgili “Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Olay basit bir yaralama değildir, olay organize bir olaydır” dedi.

Federasyon Başkanı Haydar Baki Doğan, şöyle konuştu:

Toplum mühendisliğine soyunan karanlık güçlerin talimatıyla işlenen bu provakatif olayın arkasındaki asıl faillerin bulunması ve yakalanması için soruşturmanın derinleştirilmesini talep etmekteyiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye'de yaşayan, temiz bir toplum isteyen, barış ve huzur isteyen herkesi duyarlı olmaya ve desteğe çağırıyoruz. Toplumsal duyarlılığın devam ettirilmesini bu tür karanlık olayların ortaya çıkarılması için elzem buluyoruz. Savcılığın ve kolluğun yoğun çalışması ile olaya karışan bir kısım failler yakalanmış yapılan soruşturma ve sorgu sonrasında 9 Ağustos günü 4 'ü tutuklanmış 5 ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır, henüz yakalanmamış firari sanık veya sanıklar mevcut olup soruşturma devam etmektedir.





Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle tarafımıza verilmeyen tutanak ve şüpheli ifadelerini gazetelerden öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda edindiğimiz bilgiler çerçevesinde cemevinin yöneticileri ve yakın çalışma arkadaşları olarak faillerin suçtan kurtarmaya yönelik akıl ve mantıkla bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı, çelişkili beyanların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.





Olayın oluş sebebi kişisel değildir. Sanıkların gazetelere yansıyan beyanlarının hepsi yalan ve iftiradan ibarettir.

“MAGAZİNLEŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşanan olay son günlerde ülkenin değişik yerlerindeki cemevlerine yapılan provakatif saldırıların devamıdır. Aynı karanlık güçler tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Olaya onlarca kişinin katılmış olması, uzun bir süre planlanmış olması, cemevinden evinin önüne kadar takip edilmiş olması, darp eylemini gerçekleştiren kişilerin cemevi başkanı Selami Sarıtaş’ı hiç tanımamış olmaları, tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde olayın organize olduğu anlaşılmaktadır. Yakalananların sadece suçta kullanılan kişiler olduğunu düşünmekteyiz. Suçu planlayan ve işleten asıl faillerin ortaya çıkarılması ve yakalanması halinde ancak tam bir soruşturma yapılmış olacaktır ve ancak bu durumda adaletin tecellisi mümkün olacaktır.

“OLAY BASİT YARALAMA DEĞİLDİR”