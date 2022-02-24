Alevilerden demokrasi ve laiklik buluşması

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:09

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çatı örgütleri ve bağlı dernek şubeleri eşit yurttaşlık, adil düzen ve eşitlik, demokrasi ve laiklik için 27 Şubat Pazar günü alanlara inecek.

Başta İstanbul Kadıköy’de, Adana’da İnönü Parkı’nda, Antalya’da Attolos Meydanı’nda, Eskişehir’de Ulus Meydanı’nda, İzmir’de Alsancak’ta, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda, Samsun’da Çobanlı İskelesi’nde olmak üzere yurdun birçok bölgesinde saat 15.00’de Aleviler eşit yurttaşlık haklarını, demokrasi ve laiklik isteklerini bir kez daha dile getirecek.

DEMOKRASİ VE LAİKLİK ÇAĞRISI

Yapılan ortak basın açıklamasında “Gelin 27 Şubat’ta tüm baskılara inat hep birlikte sesimizi yükseltelim. Adil ve eşit bir düzen, eşit yurttaşlık hakkı, demokrasi ve laiklik için yan yana olalım” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İktidarsa ülkede başka hiç bir sorun yokmuş gibi zorunlu din derslerini 4-6 yaşa çekmek için zemin oluşturmaya çalışıyor. Anaokulu açmak için gerekli öğrenci sayısı 10’dan 4’e indirilerek, henüz birey bilinci oluşmayan çocukların inancını seçme hakkı elinden alınmak isteniyor. Yaşanan tüm bu baskıların, yayınlanan fetvaların amacının şeriat rejimini geri getirmek olduğunu görüyoruz ve bu düzensiz düzene karşı çıkıyoruz. Çocukların dayatmacı değil, bilimsel eğitim aldığı, gençlerin gelecek kaygısı duymadığı, inanan inanmayan herkesin laik, ayrımsız, eşit koşullarda olduğu bir yaşam istiyoruz. Demokratik, çağdaş ve özgür bir yaşam için 27 Şubat Pazar günü buluşuyoruz. Çağrımız bu ülkede hak mücadelesi veren, barıştan, kardeşlikten, özgürlükten yana bu ülkeden umudu olan tüm kurumlara ve canlara. Gelin 27 Şubat’ta tüm baskılara inat hep birlikte sesimizi yükseltelim. Adil ve eşit bir düzen, eşit yurttaşlık hakkı için yan yana olalım.”

Cumhuriyet'e konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan şu şekilde konuştu;

“Alevilerin şimdiye kadar taleplerinin hiç biri yerine gelmedi. Yıllardır dile getirilen eşit yurttaşlık temelinde dile getirdiğimiz taleplerimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin kararlarına rağmen adeta yok sayıldı. Cemevleri, zorunlu din dersleri, Alevi köylerine cami yapılması, diyanetin kaldırılması, Madımak’ın utanç müzesi yapılması gibi taleplerimiz yerine getirilmedi. Biz bu hak taleplerinin demokratik ve laik bir temelde gerçekleşeceğine inanıyoruz ve 27 Şubat’ta temel haklarımızı, demokrasi ve laiklik talebimizi yurdun dört bir yanında bir kez daha haykıracağız. Zorunlu din dersi zulmü bu hükümet tarafından anaokuluna kadar indirildi. Biz bir din dersi zorunlu olmasın derken eğitim sistemi laik, bilimsel temelden uzaklaşıp dinselleşti. Temel haklarımızı dile getirmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da Kadıköy’de olacağız ve yurdun dört bir yanında şubelerimiz bulundukları illerde demokrasi ve laiklik taleplerimizi dile getirecekler”