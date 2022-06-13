Alevilere şimdi de dergâh yasağı: Çorum'da bir türbe müftülüğe mescit olarak verildi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Çorum’un Osmancık ilçesinde Koyunbaba olarak bilinen, Alevi yol önderi Seyit Ali Sultan’ın türbesi önce İsmail Ağa cemaatine sonra müftülüğe mescit olarak verildi. Aleviler cem yapmak için kendi dergâhlarına giremez oldu.

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan, devletin alevilerin dergâhlarını cami ya da mescide çevirdiğini söyledi. Erkân, “Bu uygulama Aleviliği gözesinden kurutmak, yok etmek, asimile etmek için yapılmaktadır. Aleviler olarak kendi dergâhımıza giremiyoruz. Alevi dergâhlarını, Alevi yol önderlerinin türbelerini cami yaptılar, minare diktiler. Bu durum sistematik bir asimilasyon politikasının sonucudur” diye konuştu.

"5 YILDIR KARAR BEKLİYORUZ"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı ve Dede Nurettin Aksoy 2013’ten beri dergâhın gerçek sahibi Alevilere verilmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Aksoy “Dergâhımız mescit olarak kullanılıyor ve bize kapalı. Davayı üst mahkemeye taşıdık ve beş yıldır karar bekliyoruz. Dört yıldır cemlerimizi dergâhın bahçesinde yapıyoruz ve bizim için çok zor oluyor” dedi.