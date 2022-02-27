Fatihte korkutan yangın; 2 kişi alevler arasında kaldı
Fatih’te bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, içeride bulunan 2 kişiyi de kurtardı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Velet Çelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında daire içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, polis ekipleri tarafından sokağa güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
Sokakta yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangında kurtarılan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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