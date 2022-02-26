Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
İtalya'ya giderken, yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Kardeşinden 8 gündür haber alamadıklarını belirten Yeşim Gür (48), "Annem ve babam çok perişan. Lütfen sesimiz duyulsun. Ölüm Allah'ın emri. Ben ölü ya da diri kardeşimi istiyorum" dedi.
Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmek üzere ayrılan feribotta, 18 Şubat günü Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti.
Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı.
Çakır'ın 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtildi.
İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götüren Çakır'ın Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, oradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'dan son olarak, feribotta yangın öncesi bir arkadaşıyla zaman geçirdiği haberi geldi.
Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra aracına gittiği, yangın anında arkadaşının kendisini aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.
'LÜTFEN SESİMİZ DUYULSUN'
Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür (52), geçen 8 güne rağmen haber alınamayan Mehmet Çakır’dan gelecek iyi bir haber bekliyor.
Mehmet Çakır'ın ablası Yeşim Gür, "Kardeşimden haber alamıyoruz. Kaç gün geçti hiçbir bilgi yok. Annem ve babam çok perişan. Lütfen sesimiz duyulsun. Bize yardımcı olsunlar. Ölüm Allah'ın emri. Ben ölü ya da diri kardeşimi istiyorum. Böyle beklemek çok zor" diye konuştu.
Hülya ve Sedat Çakır ise büyük üzüntü yaşadıklarını, kardeşlerinin bulunmasını istedi.
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