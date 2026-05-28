Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Olay, Tosya ilçesi Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Çiçek’e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı evin üst katını ve çatısını sardı. Yangın evin yanında bulunan fırın, odunluk ve depo olarak kullanılan odaya da sıçradı.

Yangın sırasında evde yemek yiyen aile alevleri fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve su tankerleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev, ahır ve fırın kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.