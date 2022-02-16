Alevlere teslim olan köy havadan görüntülendi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 18:16

Olay, Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede yangının büyümesi sonrasında 15 ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çıkan yangında evler kullanılmaz hale gelirken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlere teslim olan köy dronla havadan görüntülendi.