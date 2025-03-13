İstanbul'da panik anları... 6 katlı boş binada yangın çıkarıp kaçtılar!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 08:27

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:56

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de Doğan Sokak'taki boş bir binada saat 05.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Çevre sakinlerinin iddiasına göre; 6 katlı metruk binanın 5. katında 3 kişi tarafından yakılan ateş büyüyerek çatı katına sıçradı. Şahıslar ise, koşarak binayı terk etti.

YAN BİNALARA SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Olay üzerine lojman olarak kullanılan yan binanın sakinleri tedbiren tahliye edilirken durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sıçraması engellendi.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.