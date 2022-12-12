Alevlere uyandılar: Adana'da otel terasında yangın paniği!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 07:10

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki 4 katlı bir otelin teras katında, 12 Aralık Pazartesi saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Teras katından alevlerin yükseldiğini gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Depo olarak kullanıldığı belirlenen bölümde çıkan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

'ELEKTRİK KONTAĞI' İDDİASI

Maddi hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir kadın ise ambulansta ayakta tedavi edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.