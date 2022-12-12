Alevlere uyandılar: Adana'da otel terasında yangın paniği!
Adana'da bir otelin teras katında depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında dumandan etkilenen bir kadın ayakta tedavi edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki 4 katlı bir otelin teras katında, 12 Aralık Pazartesi saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.
Teras katından alevlerin yükseldiğini gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Depo olarak kullanıldığı belirlenen bölümde çıkan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
'ELEKTRİK KONTAĞI' İDDİASI
Maddi hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir kadın ise ambulansta ayakta tedavi edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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