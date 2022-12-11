İzmir'de ilkokulda yangın paniği!

İzmir'in Konak ilçesinde Necati Bey İlkokulunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

DHA
11 Aralık 2022 Pazar, 08:14
İzmir'de ilkokulda yangın paniği!
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Murat Reis Mahallesi 156 sokakta bulunan Necati Bey İlkokulunda, saat 06.15 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni ilk belirlemelere göre okulun mutfak bölümündeki elektrik panosu olarak değerlendirilen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın, ekiplerin hızlı çalışmalarıyla çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi

 


Yangın İzmir ilkokul

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