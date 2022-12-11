Avcılar'da tatsız gece: Yangına uykuda yakalandılar
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü.
Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.
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