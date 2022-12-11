Avcılar'da tatsız gece: Yangına uykuda yakalandılar

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.

DHA
11 Aralık 2022 Pazar, 08:46
Avcılar'da tatsız gece: Yangına uykuda yakalandılar
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Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü.

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.


Yangın Avcılar İstanbul

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