Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:26
Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti
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Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

ÇATI ÇÖKTÜ, ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Turgut’un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


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