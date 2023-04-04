Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
ÇATI ÇÖKTÜ, ALEVLERİN İÇİNDE KALDI
Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Turgut’un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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