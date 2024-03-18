Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:10

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:12

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünün ardından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kadın cinayetlerine peş peşe adı karışan Uygun'un cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı. Uygun'un kilo aldığı görüldü.

CİNAYET SONRASI ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ

İnfial yaratan Aleyna Çakır cinayetinin ardından Ümitcan Uygun'un annesinin cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kapısındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti.