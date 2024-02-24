Aleyna Çakır’ın anne ve babası su kuyusuna düştü!
Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen’in ailesi, Kırşehir’de su kuyusuna düştü.
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ile düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen, yaralandı.
Yaralı çift, Kaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Aleyna Çakır’ın birlikte olduğu Ümitcan Uygun tarafından şiddete maruz bırakılmasının ardından bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölümü, sosyal medyada gündem olmuştu.
Sema Esen’in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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