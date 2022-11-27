Aleyna Nur Gökçe'ye acı veda... Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu

27 Kasım 2022 Pazar, 16:30

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen Sezer H. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gökçe yapılan tüm müdahalelere rağme önceki sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"BURADA UÇACAKTI UÇAMADI, ORADA MELEK OLSUN UÇSUN"

Aleyna Nur Gökçe bugün Esenyurt Saadetdere Mahallesi Mevlana Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Aleyna’nın babası Recep Gökçe, ağabeyi Hakan Gökçe, annesi Dudu Çalboğazlı ve yakınları katıldı.

HOSTES FULARINI BAĞLADILAR

Cenaze namazı öncesi konuşan Baba Recep Gökçe, "Kelimelerin bittiği nokta. Başka Aleyna'ların canı yanmasın, çok büyük ceza versinler. Müebbet de verseler benim içim ferahlamayacak, benim kızım geri gelmeyecek. 18 gün ancak dayanabildi benim yavrum, son anlarda artık yetmedi kalbi. Rabbimden mucize olmadı. Yavrum cennet kapılarına gitsin, çiçekler bahçesinde yüzsün. Burada uçacaktı uçamadı, orada melek olsun uçsun. Hostes olmuştu uçamadı. Büyük ceza versinler, içim yanıyor. Bu cinayettir kaza değil. 13 sene önce de bir kadını öldürmüş, 40 gün yatmış çıkmış. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Ağabeyi Hakan Gökçe de konuşmasında "Hayallerimizi çaldılar. Geçmişe baktığımızda 14 yıl önce büyük ceza alsaydı bunlar olmayacaktı" ifadelerine yer verdi.

Aleyna Nur Gökçe’nin tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Aleyna Nur Gökçe’nin cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığa defnedildi.