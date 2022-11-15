Aleyna'ya çarparak ağır yaralayan sürücü tutuklandı
Esenyurt'ta Aleyna Nur Gökçe'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Sezer H., yapılan itirazların yerinde bulunması ardından hakkında verilen tutuklama kararı üzerine adliyeye giderek teslim oldu. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Aleyna'nın olaydan kısa süre önce "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı ortaya çıktı.
İstanbul Esenyurt Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmıştı.
SERBEST KALMIŞTI
Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aleyna'nın yakınları, Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki göstermişti.
Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Sezer H. için tutuklama kararı verildi.
TUTUKLANDI
Karar üzerine Sezer H. dün gece Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne avukatı ile giderek teslim olduktan sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Sezer H. ilk ifadesinin alınması ardından tutuklandı.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı görüldü.
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