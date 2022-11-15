Aleyna'ya çarparak ağır yaralayan sürücü tutuklandı

15 Kasım 2022 Salı, 12:56

İstanbul Esenyurt Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmıştı.

SERBEST KALMIŞTI

Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aleyna'nın yakınları, Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki göstermişti.

Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Sezer H. için tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANDI

Karar üzerine Sezer H. dün gece Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne avukatı ile giderek teslim olduktan sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Sezer H. ilk ifadesinin alınması ardından tutuklandı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı görüldü.