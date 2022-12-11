Aleyna Tilki, 'Ak Trol'e ateş püskürdü: Hepiniz potansiyel suçlusunuz!

11 Aralık 2022 Pazar, 16:23

Şarkıcı Aleyna Tilki, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı üzerinden kendisi hedef alınarak yapılan sosyal medya paylaşımlarına isyan etti.

Aleyna Tilki, 'Ak Trol' olarak tabir edilen, AKP'nin önde gelen sosyal medya kullanıcıları arasındaki "Bekir Tiryaki" isimli Twitter kullanıcısının "15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafız evlenip yuva kurunca çocuk" şeklindeki mesajı üzerine konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Tilki, Twitter hesabı üzerinden sözkonusu çirkin paylaşımın görseline yer verdiği tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

"15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz… O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikayesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açıcam."

İşte Aeyna Tilki'nin paylaşımı: