Aleyna Tilki sahne aldı: TikTok Creator Awards 2024'te 'en iyi içerik üreticileri ödülleri' sahiplerini buldu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:41

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:41

Türkiye’de 2019’dan bu yana düzenlenen TikTok İçerik Üreticisi Ödülleri, bu yıl TikTok Creator Awards adı altında altıncı kez sahiplerini buldu.

Dijital dünyanın ‘en yaratıcı’ isimleri, The Peninsula İstanbul’daki ödül gecesinde bir araya geldi. Gecenin sunuculuğunu oyuncu Anıl İlter üstlenirken, sosyal medyanın neşeli isimlerinden Berke Burak Susam, mikrofonuyla konukları kırmızı halıda ağırladı. 11 kategoride toplam 66 aday arasından kazananlar, dijital platform kullanıcılarının oylarıyla belirlendi.

ALEYNA TİLKİ, M LİSA VE BİG5 YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Ödül töreninde sahne alan ünlü sanatçılar Aleyna Tilki, M Lisa, Big5 yarışmasının finalistleri Irmak Soğuksu, Dilara Bural, Özlem Gözcü ve Zeynep Yılmazçelik seyircilere müzik performansı sergiledi.

ÖDÜL KAZANANLAR AÇIKLANDI

Birbirinden farklı kategorilerde ödül kazanan isimler ise şöyle açıklandı:

Yılın İçerik Üreticisi - Eğitim & Teknoloji: Moleküler biyoloji ve genetik alanında içerikler üreten Dilara Sarı, TikTok’u yanlış bilinen bilgileri düzeltmek ve bilimsel farkındalık yaratmak için kullanıyor. Hayvanlar, bakteri büyütme ve mikroskop incelemeleri üzerine içerikler paylaşıyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Eğlence: Sinema dünyasındaki magazinsel gelişmelere odaklanan Yağmur Emirze, popüler isimler hakkında içerikler üretiyor. Ayrıca her pazar günü magazin üzerine TikTok LIVE'da canlı yayın yapıyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Komedi: Gündelik yaşamı ve popüler kültür referanslarını selfie formatında skeç komedisiyle birleştiren Büşra Pelin Baynazoğlu, jenerasyon farkına dair içerikler paylaşıyor.

Yılın İçerik Üreticisi - Spor & Fitness: Futbol odaklı içerikler üreten Emir Yazıcı röportajlardan halı saha deneyimlerine kadar paylaşımlarda bulunuyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Yaşam: Kozmetik, moda ve hediyelik eşyalar üzerine içerikler üreten Özüm Yıldızeli, hem bireysel hem de çift olarak hazırladığı içeriklerinde durum komedisini de işliyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Yemek: Restoran ve sokak lezzetlerini keşfeden Buğra Karaman, ekonomik ve lezzetli yemek önerilerinde bulunuyor.

Yılın İçerik Üreticisi: Trendler ve meydan okumalar üzerine içerikler üreten Emre Uzunboy, bireysel ve grup formatında içerikler paylaşıyor.

Yılın En İyi Formatı: Makyaj ve lifestyle içerikleri üreten Deniz Sarlar, aynı zamanda reklamsız ürün önerilerinde bulunuyor.

Yılın En İyi Çıkış Yapan İçerik Üreticisi: Yemek içeriklerinde kendi sesini fon olarak kullanan Fulden Darama Hurma, çift olarak paylaşımlarda bulunuyor.

Yılın Parlayan Yıldızı: Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, antrenman görüntüleri ve maç öncesi-sonrası paylaşımlarda bulunuyor.

Yılın İlham Veren #TTT İçerik Üreticisi: Motivasyon ve dayanışma üzerine içerikler üreten Sevinç Parlak, kanser sürecini atlattığı deneyimlerini paylaşıyor.