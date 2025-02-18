TikTok fenomeninden acı haber: Lavinia Özmen Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybetti
Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gizem Özmen'in TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Özmen, kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Şubat'ta İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Mehmet Ensar Özden yönetimindeki 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.
ÖLEN KİŞİ FENOMEN ÇIKTI
Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.
Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.
KENDİSİNİ 'SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA' OLARAK TANITIYORDU
TikTok'ta geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu.
Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Vekiller İmamoğlu için imza vermeye başladı
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!
- CHP'den açıklama geldi!
- ‘Taraf’ şürekâsı yine ortaya çıktı
- HDK soruşturmasında 10 ilde operasyon