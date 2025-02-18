Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:37

Güncelleme: 18.02.2025 - 16:37

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde emniyet şeridindeki tankere çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden Gizem Özmen'in, TikTok'ta 'Lavinia Özmen' adıyla bilinen fenomen olduğu öğrenildi. Peki, Lavinia Özmen kimdir, kaç yaşında? TikTok fenomeni Lavinia Özmen neden öldü?

LAVİNİA ÖZMEN KİMDİR?

Gizem Özmen, 2001 yılında doğmuş ve sosyal medya platformu TikTok'ta "Lavinia Özmen" kullanıcı adıyla tanınmıştır. Özellikle "travma kasesi" notuyla paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla dikkat çeken Özmen, yaşadığı zorlukları ve travmaları samimi bir şekilde paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Instagram'da 22 bin, TikTok'ta ise 155 bin takipçisi bulunan Özmen, "Sessiz Savaşların Sesi Lavinia" lakabıyla da bilinmektedir.

LAVİNİA ÖZMEN NEDEN ÖLDÜ?

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç kesiminde emniyet şeridinde park halindeki tankere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede otomobilin sürücüsü ile yolcu Gizem Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası tankerin sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden Gizem Özmen’in TikTok'ta "Lavinia Özmen" olarak tanınan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.