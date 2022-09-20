Aleyna Tilki'nin yerine sahne alacak isim belli oldu
MHP'li Osmancık İlçesi'nde belediye, devam eden Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Festivalde Aleyna Tilki’nin yerine çıkacak isim belli oldu.
MHP’li Osmancık Belediyesi yaptığı açıklamada, şarkıcı Aleyna Tilki’nin '2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki’nin İstanbul’da yapılan LGBTİ+ artı karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.
Festival çerçevesinde 'Halk Konseri' ve 'Gençlik Konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 4 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir" denilmişti.
Konseri iptal edilen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
“Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem.”
KIRAÇ SAHNE ALACAK
Aleyna Tilki, konserinin iptal edildiğine dair duyurunun ardından yeni bir duyuruda bulunan Osmancık Belediyesi festival çerçevesinde Kıraç’ın sahne alacağını duyurdu.
Kıraç, festival çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda sahne alacak.
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