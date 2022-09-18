Çorum Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki’nin ilçede vereceği konseri, LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe tepkisi nedeniyle iptal etti
Çorum’da MHP’nin yönetimde olduğu Osmancık Belediyesi, şarkıcı Aleyna Tilki’nin ilçede vereceği konseri, Tilki’nin bugün İstanbul’da yapılan LGBTİ+ karşıtı yürüyüşle ilgili paylaşımı nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
MHP’li Osmancık Belediyesi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Aleyna Tilki’nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki’nin bugün İstanbul’da yapılan LGBTİ+ karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Osmancık Belediyesi’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
- Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.
- Festival kapsamında ‘halk konseri’ ve ‘gençlik konseri’ olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle gençlik konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.
- İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ALEYNA TİLKİ: LGBTİ ARTI KARŞITI YÜRÜYÜŞ NE YA
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, İstanbul’da bugün yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşe ilişkin şu mesajı yayınlamıştı:
- LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç.
DİYANET-SEN ÇORUM ŞUBESİ BAŞKANI: DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALAN BİRİLERİNİ İLÇEMİZDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ
Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanal, Aleyna Tilki’nin Osmancık’ta vereceği konsere ilişkin sosyal medya hesabında 26 Ağustos’ta şu paylaşımı yapmıştı:
- Aleyna Tilki Osmancık’ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan birilerini ilçemizde görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan LGBTİ artı savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini, toplumun hassasiyetlerini dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz.
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