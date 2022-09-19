LGBTİ+'lere destek verdiği için konseri iptal edilen Aleyna Tilki: 'Cadı avı dönemine döndük ama yaksanız da ölmem'
Şarkıcı Aleyna Tilki, MHP'li Osmancık Belediyesi'nin konserini iptal etmesine ilişkin yaptığı açıklamada; ''Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem'' ifadelerini kullandı.
MHP’li Osmancık Belediyesi yaptığı açıklamada, şarkıcı Aleyna Tilki’nin '2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki’nin İstanbul’da yapılan LGBTİ+ artı karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.
"CADI AVI DÖNEMİNE DÖNDÜK"
Konseri iptal edilen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tilki, “Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem” dedi.
Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil.— Aleyna Tilki (@aleynatilki) September 19, 2022
Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup,
çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken..
Cadı avı dönemine döndük.
Ama özel güçlerim var,yaksanız da ölmem???????
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