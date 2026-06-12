Ali Babacan'dan 'beyaz et' üreticisi şirketlere kayyım atanmasına tepki: 'Mülkiyet hakkına vurulmuş ağır bir darbe'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atanmasına tepki gösterdi.

"Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, 'örgütlü suç' iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir" diyen Babacan, "Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimi yaratarak değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politikalarla çözülür" ifadelerini kullandı.

"BUNUN YASAL DENETİM MERCİİ TİCARET BAKANLIĞI VE REKABET KURUMU"

Babacan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Enflasyonu kendi eliyle azdıran, üretim maliyetlerini patlatan, rant devşirme aracına dönüştürdüğü ithalat politikalarıyla tarım ve hayvancılığa darbe vuran iktidar; kendi yarattığı krizin faturasını yine özel sektöre kesmeye devam ediyor. Ortada fahiş fiyat veya tekelci bir yapı iddiası varsa, bunun yasal denetim mercii Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'dur."

"KENDİ HATALARINI ÜRETİCİ VE VATANDAŞA ÖDETMEKTEN VAZGEÇİN"

"Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, 'örgütlü suç' iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir. Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimi yaratarak değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politikalarla çözülür. Buradan iktidara sesleniyoruz: Kendi hatalarınızın bedelini üreticiye ve vatandaşa ödetmekten derhal vazgeçin."