Ali Babacan: Hükümet kontrolü elinden kaçırdı
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden yurttaşlarla konuştu. Babacan, "Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı" dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı.
Babacan, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var… Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor" dedi.
"ÇOCUKLAR İYİ ÜNİVERSİTELERİ KAZANIYOR AMA AİLELER KAYDETTİREMİYORLAR"
Babacan ile bir yurttaş arasında şu konuşma yaşandı:
Yurttaş: Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?
Babacan: Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı gıda. İki; kira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var.
Yurttaş: ‘Çocuğunuz üniversiteye gitmesin’ diyorlar. Cahil mi kalacak?
Babacan: Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık.
"KADIN ÇOCUĞUNU OKUTAMIYOR"
Yurttaş: Kadın çocuğunu okutamıyor.
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor.
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