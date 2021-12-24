Uykusuz'dan Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı

24 Aralık 2021 Cuma, 08:22

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında döviz kuruna yer verdi. Dergi, döviz bürosunda alış ve satış olarak Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmetti.

Derginin "Erdoğan konuşarak yükselttiği kuru konuşarak düşürdü" notuyla yayınladığı bu haftaki kapağı şöyle: