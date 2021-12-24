Uykusuz'dan Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında dövizde yaşanan sert düşüşe yer verdi.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında döviz kuruna yer verdi. Dergi, döviz bürosunda alış ve satış olarak Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmetti.
Derginin "Erdoğan konuşarak yükselttiği kuru konuşarak düşürdü" notuyla yayınladığı bu haftaki kapağı şöyle:
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