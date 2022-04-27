Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'ın çıkışı ne anlama geliyor? Mustafa Balbay yorumladı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 22:05

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Babacan, DEVA Partisi'nin seçime kendi adı ve logosu ile gireceğini duyurdu.

DEVA lideri, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim, altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız" dedi.

SEÇİM YASASI

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek olmasını değerlendirdi.

"Siyasette bir doz daha seçim havasına girildiğini söyleyebiliriz" diyen Balbay, "Bugüne gelinen noktanın başını Cumhur İttifakı'nın seçim yasasını değiştirmesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Orada ittifakların geçersiz olması sağlandı. Birinci partiye en büyük avantajı sağlayacak bir değişiklikti" şeklinde konuştu.

MASAYI SALLAMA AMACI

Seçim 1 yıldan erken zamanda yapılması durumunda yeni seçim yasasının uygulanmayacağını belirten Balbay, yasayı "Masayı sallamak için çıkmış bir yasaydı" sözleri ile yorumladı.

KILIÇDAROĞLU VE BABACAN'IN ÇIKIŞI

"Millet İttifakı sandıkta çoğunluğu sağlamaya odanlandı" diyen Balbay, "Kılıçdaroğlu'nun ve Babacan'ın çıkışı, her olasılığa göre hazır bir tablo" değerlendirmesinı yaptı.