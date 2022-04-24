Ali Babacan'dan '24 Nisan' mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, '1915 olayları'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, "1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 17:12
Ali Babacan'dan '24 Nisan' mesajı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, '1915 olayları'nda hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babacan'ın mesajı şöyle:

“Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.”


24 Nisan ali babacan Deva Partisi

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