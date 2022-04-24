Ali Babacan'dan '24 Nisan' mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, '1915 olayları'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, "1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, '1915 olayları'nda hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Babacan'ın mesajı şöyle:
“Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.”
Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz.— Ali Babacan (@alibabacan) April 24, 2022
Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız.
Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.
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