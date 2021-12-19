Ali Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı

19 Aralık 2021 Pazar, 20:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan, "Haddini Bil Babacan" paylaşımlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Babacan, "Haddini aşanlar; kabile gibi tek kişinin keyfine bağlı, hukukun çiğnendiği, aile mensubiyetinin öne çıktığı yönetimi halkımıza dayatanlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ni eleştiren, kararlarını tanımayacağını belirten açıklamalarına ilişkin video da paylaşan Babacan'ın açıklaması şöyle:

"Hakaret edenleri halkımızın irfanına bırakıyorum. Had, sınır demektir. Bizim sınırımız hukuktur. Haddini aşanlar; kabile gibi tek kişinin keyfine bağlı, hukukun çiğnendiği, aile mensubiyetinin öne çıktığı yönetimi halkımıza dayatanlardır. Haddini Bil Babacan diyenlere duyurulur."