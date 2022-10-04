Ali Babacan'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: ‘İlk turda kazanmak için ortak aday’

04 Ekim 2022 Salı, 12:15

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetelerin Ankara temsilcileri ve yazarlarla bir araya gelerek çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Partisinin örgütlenmesinin üst düzeye çıktığını belirten Babacan, “Örgütlenmeyi her coğrafyada yaptık. Mitinglerle de test ediyoruz. 6. mitingimizi Erzurum’da yapacağız. Biz kimlik siyaseti, dar ideolojik siyaset yapmıyoruz. 182 bin üyemiz var. Bunlar resmi üyeler. Bir de gönüllülerimiz var, onlar da isimlerinin açıklanmasını istemiyorlar” dedi.

Partisinin her kesimden oy aldığını belirten Babacan, “Üç tur anket yaptık. Bize gelenler yüzde 30 AKP’den, yüzde 20 CHP’den, yüzde 10 HDP’den, Yüzde 10 İyi Parti’den, yüzde 5 de MHP’den geliyor. Üyelerimizin yüzde 33’ü 30 yaş altı, yüzde 34’ü de kadınlardan oluşuyor” değerlendirmesini yaptı.

Babacan, Türkiye’nin sorunlarına yönelik olarak 12 Eylem Planı açıkladıklarını, bunu kısa sürede 22’ye tamamlayacaklarını söyledi.

Altılı masaya partilerinin önemli katkılar verdiğini belirten Babacan, parlamenter sisteme ilişkin ortak metinde bunun görüldüğünü, parti yöneticilerinin komisyonlarda görev yaptığını kaydetti. Hedeflerinin seçimlerden sonra oluşacak hükümetin çalışma yapacağı alanları belirlemek olduğunu anlatan Babacan, “Ortak aday hedefi, ülkeyi beraberce yönetmeyi de hedefliyor. Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor” diye konuştu.

ORTAK SEÇİM BEYANNAMESİ

Babacan, altılı masanın yapacağı çalışmaları da ayrıntılandırdı. Bir bakıma ortak seçim beyannamesi hazırlanması için komisyon oluşturulduğunu belirten Babacan, “Yol haritasının belirlenmesi için her partinin görüşleri oluştu. Hükümet gelecek dönemde nasıl çalışacak, yasama faaliyetleri nasıl yapılacak, parlamenter sistemle nasıl yönetileceğinin altyapısı çalışılacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca “Temel Politikalar”ın belirlenmesi için çalıaşmalar yapılacağını belirten Babacan, “Bu ortak program anlamına da geliyor” dedi.

Babacan, “liderlerin rolü”nün sorulması üzerine, “Liderlerin rolü önemli değil. Mekanizma nasıl yürüyecek, yöntem nasıl olacak bu önemli. Mutabakatın nasıl olacağı farklı farklı yöntemle olabilir. Geçiş süreci ne kadar sürede olacak? Bu karar verilecek konulardan birisi” diye konuştu.

Altılı masanın yürütmeye dair 30 başlıkta çalışacağını, 2 ana başlıkta da yasama konusunun gündeme geleceğini belirten Babacan, “Yasama konusunun kendi alt başlıkları da var şüphesiz. Yol haritası çalışması daha önce biter. Temel konular biraz daha geniş. Bir de geçiş süreci mevcut anayasa uygun olmalı, ruhu ise parlamenter sisteme uygun olmalı” dedi.

ADAY, SEÇİM TAKVİMİ GÖRÜNÜNCE

Babacan, cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Masada cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir değerlendirme olmadı. Takvim görünene kadar ortak aday konusunda adım atmama kararımızı teyit ettik. Aday açıklamak için erken. Kamuoyunun kanaati değişiyor. Zamanı geldiğinde de başka şeyler konuşuluyor olabilir. Adayın açıklanabilmesi için bu çalışmaların bitmesi lazım. Bunlar olmadan ortak aday tespitini uygun görmüyoruz”

CHP, İYİ Parti liderleri ve parti sözcülerinin son dönem açıklamalarının anımsatılması üzerine Babacan, “Herkesin özenli olması gerekiyor. Partilerin beraberce yol yürümesi yakın tarihimizde bir ilk. Dikkat edelim, müzakere edelim diye değerlendirme oldu” dedi.

Güçlü bir birlikte çalışma isteğinin olduğunu anlatan Babacan, daha sık bir araya gelme kararı aldıklarını, bunun yanlış anlamaları da ortadan kaldıracağını düşündüklerini söyledi.

Babacan, masada gerilim olmadığını savunarak, “Son haftalarda karşılıklı farklı beyanlar oldu. Güvenirliliğe zararlı olacak tutum olmaması gerekir diye karar aldık” dedi.

Seçim öncesi gergin bir ortam olup olmayacağı sorusu üzerine Babacan, “İktidar kaybedeceğini görünce rasyonalitesini de kaybediyor” yanıtın verdi.

Sonraki toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini belirten Babacan, ortak liste konusunun ise mevcut çalışmaların bitmesinden sonra gündeme gelebileceğini kaydetti.

Babacan, soru üzerine, kimsenin ortak masadan kalkma lüksü olmadığını belirterek, “Biraz daha partilerin birbirini tanıması, tabanların ikna olması gerekiyor. İttifak ve seçim işbirliği için bunlar önemli. Seçim sonrası oluşabilecek aklımıza gelebilecek herşeyi şimdiden belirlemeleyiz. Oluşacak krizleri şimdiden çözmeliyiz”dedi.