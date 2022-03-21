Ali Babacan'dan Meral Akşener'e ziyatet
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart’ta ev sahibi olacağı buluşma öncesinde, diğer beş siyasi partinin genel başkanlarıyla görüşmek üzere istişare turuna çıktı. Babacan, ilk ziyaretini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptı.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabık kalan ve ortak metne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları, 27 Mart Pazar akşamı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yeniden bir araya gelecek.
Babacan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda yol haritası belirlemek ve fikir alışverişinde bulunmak için bu hafta diğer beş partinin genel başkanlarını ziyaret edecek.
ZİYARETLERİN İLK GÜNÜ
Babacan, ziyaretlerden ilkini bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ne yaptı ve Meral Akşener ile bir araya geldi. Babacan’ı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır karşıladı. Babacan, daha sonra Akşener ile bir araya geldi. Görüşmede Akşener’e Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Şenol Sunat, Babacan’a ise Genel Başkan Yardımcıları Candan Karlıtepe ile Sadullah Ergin eşlik etti.
Ali Babacan, yarın saat 17:00’de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu, 23 Mart Çarşamba günü saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 15:30’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, saat 17:30’da ise Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek görüşme trafiğini tamamlayacak.
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