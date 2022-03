Babacan'dan dikkat çeken açıklama: Seçimi kazanmak yetmeyecek

21 Mart 2022 Pazartesi, 13:33

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ESİAD Liderler Buluşması kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuk olduğu bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Ali Babacan, her konuda çok ayrıntılı hazırlık yaptıklarını belirterek ilk eylem planının tarım alanında yapıldığını söyledi. İlk adımı toprağa attıklarını söyleyen Babacan, 56 maddelik eylem planında somut adımlara yer verdiklerini kaydetti. Her bir adımın ne zaman yapılacağı ile ilgili tarih verdiklerini kaydeden Babacan, sulama yatırımlarını 5 yılda tamamlayacaklarını,eylem planlarının her satırı için bütçeyi de hesap ettiklerini vurgulayarak, "İkinci konumuz afet eylem planı. 3'üncü eylem planımız sosyal destekler. 4'üncü eylem planımız dijital dönüşüm ve teknoloji. Son açıkladığımız eylem planı ise makro ekonomi, istihdam. Sayıları 20'ye ulaşacak. Her alanda eylem planımız hazır, açıklayacağız. Türkiye'de bir ilktir. Bu hazırlıkları bitirip kamuoyuyla paylaşıyoruz. İlk 90 dakikada bile ne yapacağımız belli. Bırakın 90 günü, ilk 90 dakikada yapılması gerekenler var. Özgürlükler, yargının bağımsızlığı ilk 90 dakikada yapılacak açıklamayla sağlanır" ifadelerini kullandı.

"YOL HARİTASI ÇOK ÖNEMLİ"

Kimlik siyaseti yapmadıklarını ve ortak bir Türkiye hedefine önem verdiklerini ifade eden Babacan, "Güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmayı ortaya koyuyoruz. Buna 'demokrasiye geçiş eylem planı' dedik. Anayasa değişikliği demek mecliste nitelikli çoğunluk demek. Yakın siyasi tarihimizde anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmadı. İlk ziyaretimi Kılıçdaroğlu'na yaptım. Sonra Akşener'e gittim. Eylül ayında 6'lı komisyon kuruldu. Siyasi partilerin farklı çalışmaları ortak bir metin haline getirildi. Bu siyasi tarihte bir ilktir. Şubat ayının sonunda yaptığımız imza töreniyle bu dokümanı kamuoyuyla paylaştık. Aklın yolu birdir. İlk seçimler mevcut anayasaya göre yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanı ve meclis mevcut sisteme göre oluşacak. Ara dönem yani geçiş sürecinin yol haritası çok önemli" dedi.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan diğer beş muhalefet lideriyle geçiş süreci konusunda bugünden itibaren görüşmelere başlayacağını açıklayan Babacan, “Cumhurbaşkanı adayının ya da adaylarının bugünden bu ortak çalışmalara uyacağının taahhüdü alınmazsa ileride Türkiye kaotik bir dönem yaşayabilir. Seçimi kazanırız ama Türkiye’yi kaybedebiliriz. Seçimi kazanıp demokrasiyi savunanların yönetememesi, becerememesi şu anda benim gördüğüm en büyük tehlike. Bazen bakıyorum, tabii çok kısa vadeli bir yaklaşımla, ‘ya bu iktidar gitsin de ne olursa olsun’ deniyor. Öyle değil. Zaten vatandaşlarımız da bunu kısmen gördüğü için hala tereddütte. ‘Tamam bunlar gitsin de yerine ne gelecek?’ diyorlar” ifadelerini kullandı.