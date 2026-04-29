Ali Demirçalı görevden uzaklaştırılmıştı: Yüreğir Belediye Başkanvekili Cafer Boyraz oldu

Yüreğir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ceyda Faruk Balkan'ın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, başkanvekili seçimi için CHP grubu Cafer Boyraz'ı, AKP ve MHP grupları ise AKP'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi.

BAŞKANVEKİLİ CHP'Lİ BOYRAZ OLDU

Adayların, oylamanın iki turunda üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura gitti.

Salt çoğunluğun arandığı son turda Boyraz 21, Özünal da 15 oy aldı aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Başkanvekili seçilen CHP'li Boyraz, meclis üyelerine teşekkür etti.

Oturumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da takip etti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığınca 21 Nisan'da yapılan açıklamada, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.