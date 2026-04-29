Ali Demirçalı görevden uzaklaştırılmıştı: Yüreğir Belediye Başkanvekili Cafer Boyraz oldu

29.04.2026 13:42:00
Adana'da, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz kazandı. Oturumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da takip etti.

Yüreğir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ceyda Faruk Balkan'ın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, başkanvekili seçimi için CHP grubu Cafer Boyraz'ı, AKP ve MHP grupları ise AKP'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi.

BAŞKANVEKİLİ CHP'Lİ BOYRAZ OLDU

Adayların, oylamanın iki turunda üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura gitti.

Salt çoğunluğun arandığı son turda Boyraz 21, Özünal da 15 oy aldı aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Başkanvekili seçilen CHP'li Boyraz, meclis üyelerine teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığınca 21 Nisan'da yapılan açıklamada, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Ali Demirçalı’nın görevden alınmasına tepki: CHP’den Yüreğir’de eylem kararı Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı için CHP, yarın belediye önünde basın açıklaması yapacak.
Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: 'Gözlerimizin içine baka baka irade gaspı yapılmakta' Hakkında verilen hapis kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Tüm Türkiye’de uygulanan hukuksuzluk bugün Yüreğir’e sıçramıştır. Yetkilileri alınan bu yanlış karardan derhal geri dönmeye çağırıyorum. Bu karar Yüreğir halkının vicdanında mahkûm edilecektir” dedi.
Yüreğir'de görevden uzaklaştırma kararına karşı eylem: 'Ali Demirçalı boyun eğmedi' CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karşı Adana’da binlerce kişi belediye önünde eylem yaptı. Demirçalı kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Yüreğir halkının iradesi gasbedilmiştir” dedi.