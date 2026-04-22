Ali Demirçalı’nın görevden alınmasına tepki: CHP’den Yüreğir’de eylem kararı

Ali Demirçalı’nın görevden alınmasına tepki: CHP’den Yüreğir’de eylem kararı

22.04.2026 00:17:00
Haber Merkezi
Ali Demirçalı’nın görevden alınmasına tepki: CHP’den Yüreğir’de eylem kararı

Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı için CHP, yarın belediye önünde basın açıklaması yapacak.

İçişleri Bakanlığı’nın, "rüşvet vermek" suçlamasıyla hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmasının ardından CHP eylem kararı aldı. 

CHP Adana İlçe Başkanlığı yaptığı duyuruda, “Başkanımız Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasına karşı ses yükseltmek ve demokrasiye sahip çıkmak için basın açıklamasında buluşuyoruz” denildi.

CHP Adana İlçe Başkanlığı yarın 17.00’da Yüreğir Belediyesi önünde toplanacak. 

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi üzerine görevden uzlaştırıldığı bildirilmişti.

