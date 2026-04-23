Yüreğir'de görevden uzaklaştırma kararına karşı eylem: 'Ali Demirçalı boyun eğmedi'

Yüreğir'de görevden uzaklaştırma kararına karşı eylem: 'Ali Demirçalı boyun eğmedi'

23.04.2026 12:23:00
Yüreğir'de görevden uzaklaştırma kararına karşı eylem: 'Ali Demirçalı boyun eğmedi'

CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karşı Adana’da binlerce kişi belediye önünde eylem yaptı. Demirçalı kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Yüreğir halkının iradesi gasbedilmiştir” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karşı CHP Adana İl Başkanlığı, belediye binası önünde 22 Nisan tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve çok sayıda partili ile yurttaş katıldı.

Yaklaşık 8 yıl önceki bir davaya dayanılarak verilen uzaklaştırma kararı protesto edilirken, açıklama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“HUKUK AKP’LİYE AYRI, CHP’LİYE AYRI İŞLİYOR”

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, “Hukuk AKP’liye ayrı, CHP’liye ayrı işliyor” dedi.

Tanburoğlu, Ordu Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit örneğini vererek, “4 yıl 2 ay ceza aldıktan sonra hala görevde. Peki Ali Demirçalı neden görevden alındı? Çünkü biri AKP’li, diğeri CHP’li” ifadelerini kullandı.

“ALİ DEMİRÇALI BOYUN EĞMEDİ”

Demirçalı’nın siyasi baskılara boyun eğmediğini ifade eden Tanburoğlu, “Birisi çağırdı, ‘Dosyan var’ dedi. Gitmedi, mücadeleyi seçti. Daha gerekçeli karar yazılmadan uzaklaştırma geldi” diye konuştu.

Tanburoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de seslenerek, “Hukuk AKP’li belediye başkanına başka, CHP’liye başka mı işliyor? İşledi işte” dedi.

“YÜREĞİR’DE 21 MECLİS ÜYESİ CHP’NİN SİGORTASIDIR”

Kararın siyasi sonuçlar doğuracağını belirten Tanburoğlu, “Kimse iştahlanmasın. Yüreğir’deki 21 meclis üyemiz CHP’nin sigortasıdır. İlk sandıkta hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

DEMİRÇALI: "KARAR ANAYASA'YA AYKIRI"

Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Yüreğir halkının iradesi gasbedilmiştir” dedi. Demirçalı, “Bu karar yasalarımıza ve Anayasa’ya aykırıdır. Dayanak gösterilen yargı kararı kesinleşmemiştir. Amaç bir an önce görevden uzaklaştırma kararı vermekmiş” diye konuştu.

Kararın siyasi olduğunu savunan Demirçalı, “Partimiz ve belediyelerimiz ağır ve haksız bir kuşatma altındadır. Yüreğir Belediyesi de bu sürecin parçası haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı. Kararı kabul etmeyeceklerini belirten Demirçalı, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“İKİ YILDA TÜM KESİMLERİ KUCAKLADIK”

Yüreğir’i 35 yıl sonra kazandıklarını hatırlatan Demirçalı, iki yıllık görev süresinde tüm kesimlere eşit hizmet götürdüklerini belirterek, “Toplumun tüm farklılıklarını kucakladık. Yapılan anketlerde memnuniyet oranı yüzde 69,8” dedi.

Demirçalı, görevden uzaklaştırma kararının “görev suçu” ile ilgili olmadığını belirterek, “Bu karar siyasi bir karardır. Sandık dışında hiçbir irade meşru değildir. Meşruiyetin adresi sandıktır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 21 Nisan tarihinde yaptığı duyuruda, "rüşvet vermek" suçlamasıyla hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Demirçalı, sahibi olduğu inşaat firmasının iskan ve ruhsat işlemleri için Çukurova Belediyesi bürokratına rüşvet verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

