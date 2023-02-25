Ali Erbaş: 20 bin hocamızla deprem bölgesinde çalıştık

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:58

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 18:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerin merkezi Kahramanmaraş'taki çadır kenti ziyaret etti.

Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadırlarda kalan yuttaşlarla görüştü, çocuklara hediye dağıttı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, depremin ilk günü Kahramanmaraş'a geldiğini, kentteki manzarayı gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Devletin hızlıca enkaz kaldırma, ihtiyaçların karşılanması ve barınma yerlerinin kurulmasında adımlar attığını anlatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak arama kurtarmadan defin işlerine varıncaya kadar bölgede 20 bin kadar hocamızla gayret ettik, çalıştık. Şimdi ise çadır ve konteyner kentlerde etkinlik merkezleri ve çocuk sınıfları açmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erbaş, konteyner ve çadır kentlerde ihtiyaçları karşılayabilecek kadar sınıf açarak etkinlik yapmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

"DEFİN İŞLEMLERİ NEREDEYSE BİTTİ"

Eğitim verdikleri binlerce personeli manevi destek için deprem bölgesinde görevlendirdiklerini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hocalarımız hem çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyor, etkinlik yapıyor hem de çadır ile konteyner kentlerde kalan deprem mağduru vatandaşlarımıza manevi destek vermeye gayret ediyor. Sadece manevi hizmet destekleriyle kalmıyoruz, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hem sıcak yemek ikramı hem kıyafet noktasında şu ana kadar 1300 tır kadar yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Mobil mutfaklarımız, ikram araçlarımız hizmetlere devam ediyor."

Erbaş, defin işlemlerinin neredeyse bittiğini, devletin kısa zamanda yapacağı kalıcı konutlarla yurttaşların yuvalarına döneceğine inandıklarını ifade etti.