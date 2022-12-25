Ali Erbaş cami açılışında 'amel defteri kapanmayacak olanlar'ı açıkladı

25 Aralık 2022 Pazar, 16:02

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Hacı Adem Bircan Camisi'nin açılışında konuştu. Erbaş, Vali Hüdayar Mete Buhara'nın da katıldığı açılışta, ölünce "amel defteri kapanmayacak üç kişi"yi saydı.

Erbaş, "Birisi ilminden istifade edilen ilim adamları, alimler. Bıraktığı eserler, insanlığa hizmet ettiği müddetçe amel defteri kapanmaz. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Üçüncüsü sadakayı cariye yani hayır hasenat sahibi insanlar. Bu camimizin yapılmasında emeği olan insanların her birinin amel defterleri hiç kapanmayacak" diye konuştu.

'CAMİLER BOŞ KALMASIN' DEDİ

Camilerde yapılan ibadetler, alınan bilgiler ve eğitimin hepsinin de bir sadakayı cariye olduğunu dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu camimizde de hocamız, müftümüz, imamımız, başka camilerimizde olduğu gibi namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim dersi, ilmihal dersi, hadis dersi ve benzeri dersler yapıyor, sizler de katılın. Peygamber Efendimiz, beşikten mezara kadar ilim öğrenmemizi tavsiye buyuruyor. Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. İlmin yaşı yok, onun için bizim Kur'an kurslarımızda 4-5-6 yaşında çocuklarımız da ders alıyor, 80 yaşında bir teyzemiz, bir annemiz de ders alıyor. Kur'an kurslarımızda hanım kardeşlerimiz geliyorlar vaktiyle öğrenememişler, şimdi öğrensinler. Onun için camilerimizi iyi değerlendirelim. Camilerimiz boş kalmasın. Mümkün olduğunca fırsat buldukça camilerimizi şenlendirelim, ıssız bırakmayalım."

ERDOĞAN İÇİN 'BÜYÜK SEVAP' İSTEMİŞTİ: Erbaş, 2020 yılında Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi kararının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeyi anlatırken “İlk görüşmemizde teşekkür ettim, hürmetlerimi arz ettim. Kendisinin amel defterine bu kararının bu onayının inşallah büyük bir sevap olarak yazılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ettim. Tabii onun da bize talimatları oldu. Ayasofya’nın bu süreçte ibadete açılması noktasındaki hazırlıklar konusunda hem de ibadete açıldıktan sonraki süreçte iyi çalışmamız gerektiği hususlarında talimatları oldu” diye konuşmuştu.