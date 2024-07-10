Ali Erbaş'ın koruma sayısı arttı: Diyanet'in makam katına 'parmak izli' sistem
Diyanet, merkez yerleşkesine olağanüstü güvenlik tedbirleri getirdi. Koruma sayısını 6’ya çıkardığı bildirilen Ali Erbaş’ın talimatıyla Diyanet’in makam katına 'parmak izli' sistem yerleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara Bilkent’te yer alan
merkez yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Diyanet kaynakları,
uygulamanın kurum içinde rahatsızlık yarattığını savundu.
Audi A8 marka makam otomobili başta olmak üzere, kamuoyundan
gizlenmeye çalışılan lüks harcamaların haber olmasının ardından Diyanet, merkez
yerleşkesinin güvenlik tedbirlerini artırdı. İzin olmadan makam katına girişler
imkânsız hale getirildi.
PARMAK İZLİ SİSTEM!
BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet
İşleri Başkanlığı A Blok’ta yer alan Ali Erbaş’ın makam katının girişine parmak
izi sistemi yerleştirildi.
Kata yalnızca, parmak izi tanımlanan kişilerin geçişine izin
verildiği belirtildi. Öte yandan makam girişine kartlı özel sistem de
konulduğu, yöneticilerin de makam katına girerken özel kalemden onay aldığı
kaydedildi.
Kurumun adının lüks ve şatafatla anılır hale gelmesinin personel arasında büyük rahatsızlık yarattığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, “Haberlerin ardından şeffaflık sağlamak yerine kurum içi güvenliği artırmak, ciddi tenkit ediliyor. Başkan elbette korunmalı. Ancak burası Diyanet İşleri Başkanlığı. En büyük korunmamız beyaz sarığımızdır. O sarık lekelenirse yüzlerce parmak izli sistem de yapsanız vicdanlarda yara aldıktan sonra yapılacak bir şey kalmayacaktır” dedi.
Makam katına önceden
vatandaşların da güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girebildiğini söyleyen
Diyanet personeli, “Parmak izli sistem çok incitici bir durum. Yöneticilerin
dahi girişi çok güç hale getirildi. Bu durum yöneticiler arasında da ciddi
rahatsızlık yarattı” diye konuştu.
KORUMA SAYISI ARTTI
Diyanet personeli, Ali Erbaş’ın yaz aylarına denk gelen hac döneminde sıcaklardan korunmak için kurulan Arafat çadırında dua ederken dahi korumasıyla yan yana durmasını eleştiriyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Mehmet Görmez’in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını üç kat artırması da tepki çekiyor.
Ali Bardakoğlu döneminde bir, Mehmet Görmez döneminde iki olan Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık korumalarının sayısının Ali Erbaş döneminde altıya çıktığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı