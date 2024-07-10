Ali Erbaş'ın koruma sayısı arttı: Diyanet'in makam katına 'parmak izli' sistem

Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:08

Güncelleme: 10.07.2024 - 09:08

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara Bilkent’te yer alan merkez yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Diyanet kaynakları, uygulamanın kurum içinde rahatsızlık yarattığını savundu.

Audi A8 marka makam otomobili başta olmak üzere, kamuoyundan gizlenmeye çalışılan lüks harcamaların haber olmasının ardından Diyanet, merkez yerleşkesinin güvenlik tedbirlerini artırdı. İzin olmadan makam katına girişler imkânsız hale getirildi.

PARMAK İZLİ SİSTEM!

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı A Blok’ta yer alan Ali Erbaş’ın makam katının girişine parmak izi sistemi yerleştirildi.

Kata yalnızca, parmak izi tanımlanan kişilerin geçişine izin verildiği belirtildi. Öte yandan makam girişine kartlı özel sistem de konulduğu, yöneticilerin de makam katına girerken özel kalemden onay aldığı kaydedildi.

Kurumun adının lüks ve şatafatla anılır hale gelmesinin personel arasında büyük rahatsızlık yarattığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, “Haberlerin ardından şeffaflık sağlamak yerine kurum içi güvenliği artırmak, ciddi tenkit ediliyor. Başkan elbette korunmalı. Ancak burası Diyanet İşleri Başkanlığı. En büyük korunmamız beyaz sarığımızdır. O sarık lekelenirse yüzlerce parmak izli sistem de yapsanız vicdanlarda yara aldıktan sonra yapılacak bir şey kalmayacaktır” dedi.

Makam katına önceden vatandaşların da güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girebildiğini söyleyen Diyanet personeli, “Parmak izli sistem çok incitici bir durum. Yöneticilerin dahi girişi çok güç hale getirildi. Bu durum yöneticiler arasında da ciddi rahatsızlık yarattı” diye konuştu.

KORUMA SAYISI ARTTI

Diyanet personeli, Ali Erbaş’ın yaz aylarına denk gelen hac döneminde sıcaklardan korunmak için kurulan Arafat çadırında dua ederken dahi korumasıyla yan yana durmasını eleştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Mehmet Görmez’in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını üç kat artırması da tepki çekiyor.

Ali Bardakoğlu döneminde bir, Mehmet Görmez döneminde iki olan Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık korumalarının sayısının Ali Erbaş döneminde altıya çıktığı bildirildi.