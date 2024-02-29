Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Yerinde yeller esiyor'

Sunucu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından dolandırıldığını duyurdu. Varol, "Biz yandık siz yanmayın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:38
Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Yerinde yeller esiyor'
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İnternet üzerinden alışveriş yapan Ali İhsan Varol, firmanın depo ve ofis adresine girdiğinde dolandırıldığını anladı. Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Varol, "Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı. 



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