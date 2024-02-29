Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Yerinde yeller esiyor'
Sunucu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından dolandırıldığını duyurdu. Varol, "Biz yandık siz yanmayın" dedi.
İnternet üzerinden alışveriş yapan Ali İhsan Varol, firmanın depo ve ofis adresine girdiğinde dolandırıldığını anladı. Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Varol, "Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı.
Dolandırıldık… https://t.co/2MFn8BAiWp dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın… pic.twitter.com/hoBXauvQDN— ali ihsan varol (@aihsanvarol) February 28, 2024
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