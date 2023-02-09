Ali İhsan Varol'dan deprem sonrası 'gözaltı' tepkisi: 'Var mı aralarında bir katil müteahhit?'
Sosyal medyada yaptıkları 'deprem' paylaşımları nedeniyle bazı kişilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Ali İhsan Varol, "Gözaltına alınanları duyuyoruz. Var mı aralarında bir katil müteahhit?" dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde can kaybı güncel açıklamalarla 16 bini aştı.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada birçok kullanıcı yeni yapılan bina ve rezidansların enkaza dönmesine ve müteahhitlere tepki göstermeye devam ediyor.
"TWEET ATANLARI DEĞİL CAN ALANLARI YAKALAYIN"
Son olarak teve2’de yayımlanan Kelime Oyunu adlı televizyon programının sunucusu Ali İhsan Varol da gözaltına alınmalar üzerine kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Varol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınanları duyuyoruz… Var mı aralarında bir katil müteahhit?.. Belki de çoğu kaçmıştır bile yurt dışına… Tweet atanları değil can alanları yakalayın…" ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınanları duyuyoruz… Var mı aralarında bir katil müteahhit?.. Belki de çoğu kaçmıştır bile yurt dışına… Tvit atanları değil can alanları yakalayın…— ali ihsan varol (@aihsanvarol) February 7, 2023
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