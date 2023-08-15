Ali İhsan Varol kimdir? Ali İhsan Varol Kelime Oyunu'ndan ayrıldı mı?

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:10

Güncelleme: 15.08.2023 - 13:51

TV ekranlarının en uzun soluklu programlarından olan Kelime Oyunu'nun sunuculuğunu Ali İhsan Varol üstleniyor. 2009 yılında ekrana gelmeye başlayan Kelime Oyunu; Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, FOX TV, teve2, Kanal D gibi kanallarda yayımlandı. Programın hem sunuculuğunu hem yapımcılığını yapan Ali İhsan Varol'un Kelime Oyunu'ndan ayrılacağı iddia edildi.

ALİ İHSAN VAROL KİMDİR?

Ali İhsan Varol, 28 Haziran 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Varol, Çerkes kökenli olup aslen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindendir. Ankara Üniversitesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri, Tarih ve son olarak da Kamu Yönetimi bölümlerine girmiş, ancak üç bölümü de bitirmeden bıraktı. Üniversiteden sonra Bodrum'da 1,5 yıl araba kiralama işinde çalıştı. Turizm sektöründe iş hayatına devam etti.

Televizyon sektörüne prodüksiyon asistanlığı ile başladı. Dört yıl prodüksiyon asistanlığı yapan Varol, daha sonra metin yazarlığına başladı. Sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Kelime Oyunu programı, herkes tarafından tanınmasını sağladı. Program 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının başladığı günlerde, ülke gündemine eleştirel göndermeler içeren soru ve cevapların kullanıldığı bölümlerin ardından Aralık 2013 tarihinde yayından kaldırıldı. Bu karar medyada tepkiye yol açtı. 1 yıl geçmeden Eylül 2014'te FOX'ta tekrar yayına başladı ve Şubat 2015'te tekrar yayından kalktı. 2 yıl aradan sonra 8 Mayıs 2017 tarihinde Teve2'de tekrar yayına başladı.

ALİ İHSAN VAROL'UN OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuğa ilk adımını 1998 yılında Star TV'de yayımlanan Çarli dizisi ile attı. Aynı zamanda dizinin başrolü Çarli'nin bakıcılığını üstlendi. Sonrasında 2014 yılında yine Star TV'de yayımlanan Kardeş Payı ile oyunculuğa devam etti. Daha sonra dizinin senaryo ekibine de dahil oldu. Yine 2014'te Recep İvedik 4 filminde kendisi olarak konuk oldu. 2023 yılında vizyona giren İllegal Hayatlar filminde gazeteci rolüyle oynadı.

ALİ İHSAN VAROL'UN ÖZEL YAŞAMI

Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol 2018 yılında boşandı. Çiftin bir çocukları var.

ALİ İHSAN VAROL KELİME OYUNU'NDAN AYRILDI MI?

Televizyon Dünyası'nın iddiasına göre Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu'nun yeni sezonunu sunmayacak. Programın yeni sunucusu ise İbrahim Selim olacak.