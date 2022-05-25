Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: 'Havalimanı kapanınca bu bölgedeki trafik yüzde 30 azaldı'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:45

tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Devletler uzun soluklu planlamalar yaparlar hem bugünün hem de önümüzdeki yıllarda ülkenin karşılaşabileceği sorunlara hazırlıklı olup planlar ve işler yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti de son 20 yılda nasıl planlı büyüyorsa aynı şekilde büyüyor.

Günlük 1100 yaklaşık uçak inen bir Havalimanı o uçaklar karbon emisyonunu 4 milyon insanın üzerine atıyor. Saatlerce Marmara Denizi üstünde tur atıp iniş izni beklediğimiz saatleri ne çabuk unuttuk. Havalimanı kapanınca bu bölgedeki trafik yüzde 30 azaldı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN 2 PİSTİ NEDEN AÇIK TUTULUYOR?"

Buradaki acil durumlar için ambulans uçaklarının inebileceği bir yer, acil durumlar için kullanılabilecek bir havalimanı olabilir.

Atatürk Havalimanı kapatılması gerekiyordu, burada 2 tane pist vardı doğu-batı ve kuzey-güney pistleri. İstanbul Havalimanı zaten aynı eksende olduğu için bu pistlerin kullanılmasının imkanı yok.

Biz sadece piste indik o gün yönetmemiz gereken ve acil İstanbulluların sıkıntıda olduğu bir akşamdı. Bu riskleri alarak biz İstanbul’a ulaşmak için oraya indik. Hakikaten olağanüstü bir durum vardı ve maalesef İstanbul’da yönetilemeyen bir durum vardı.

"22 MİLYON EURO EKSTRA GELİR GELDİ"

Biz orada yıllık bir yolcu garantisi verdik. 10 milyar eurouk bir havalimanı yaptırdınız bunun belirli sürede bir geri dönüşü var. 10 milyar euronun bir kuruşu devletten çıkmamış ve ilk yılı o verilenin garantiyi aştığı için 22 milyon euro ekstra gelir geldi."