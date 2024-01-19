Ali Koç'un, kokteyl taşıyan garsona tepkisi gündem oldu: 'Yüzde 99 bilmiyorsun...'
Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Geceye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un garson ile arasındaki sohbet ise büyük ilgi gördü. Garsonun elindeki kokteylin içinde ne olduğunu bilmediğini iddia eden Koç, "Ne var bunun içinde? Yüzde 99 bilmiyorsun" dedi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen
etkinliğe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Koç'un gece servis yapan garson
ile diyaloğu dikkat çekti.
"SENİNLE İDDİAYA GİRİYORUM"
Ali Koç, önünde duran ve elinde kokteyl tepsisi olan garsona
seslenerek, "Ne var bunun içinde?" diye sordu.
Garsonun Koç'un dediğini anlamayarak "Ne" demesi sonrası,
"Seninle iddiaya giriyorum. Yüzde 99 bunun içinde ne olduğunu bilmiyorsun"
dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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