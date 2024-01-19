Ali Koç'un, kokteyl taşıyan garsona tepkisi gündem oldu: 'Yüzde 99 bilmiyorsun...'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:36

Güncelleme: 19.01.2024 - 19:36

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Koç'un gece servis yapan garson ile diyaloğu dikkat çekti.

"SENİNLE İDDİAYA GİRİYORUM"

Ali Koç, önünde duran ve elinde kokteyl tepsisi olan garsona seslenerek, "Ne var bunun içinde?" diye sordu.

Garsonun Koç'un dediğini anlamayarak "Ne" demesi sonrası, "Seninle iddiaya giriyorum. Yüzde 99 bunun içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.