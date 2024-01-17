Ali Koç'tan depremzedeler için turnuva müjdesi: 'Oradaki vatandaşlarımızı unutturmayacağız'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım turnuvası düzenlenebileceğini belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan depremlerde zarar gören vatandaşlar için bir yardım turnuvası düzenlenebileceğini söyledi.
Ali Koç, "Hepimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde deprem bölgesinde güzel işler yaptık. Çadırlar, sonra konteyner kentler, şimdi kalıcı konutlar. Bu acının birinci yıl dönümü 20-21 gün sonra. O hafta maçları takiben mümkünse 5 Şubat'ta, İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyuncularla güzel bir turnuva, etkinlik yaparak elde edilecek geliri deprem bölgesine aktarmak istiyoruz" dedi.
Ali Koç, ayrıca, "Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız, öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.
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