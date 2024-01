Galatasaray'da üç isimden kritik basın toplantısı: Fenerbahçe ve Ali Koç'a gönderme!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:29

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:43

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve İkinci Başkan Metin Öztürk, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

Erden Timur: "Konuşsan suç, konuşmasan suç! Geçen sene hakemle ilgili 3 defa konuştum. Algı manipülasyonu hep bu tip şeyler için yapılıyor. İki ay önce ekrana çıktım, neler yapılması gerektiği için bir çok öneri sunduk. Sonra yaşananlar da malum. Bu gerginliğin azaltılması için temizlik olması gerektiğini söyledik. 'Nerede, nerede?' diye algı yaratılıyor. Geçen sene de dört ayda bir kere konuşmuşum. En son iki ay önce konuştum zaten. Bizim tek amacımız kenetlenmek. Galatasaray tüm zorlukları böyle aştı. Bu tip şeyler söylenti. Daha çok iletişim kurabiliriz. Daha çok iletişim kurunca da 'Neden?' deniyor."

"ORTAM GERGİN! BİR SÜRÜ ŞEYİ YUTUYORUZ"

Erden Timur: "Kendimizi taraftara sevdirmek için konuşabiliriz. Ancak zaten ortam gergin. Bizim görevlerimiz Galatasaray'ın hakkını savunmak. Başkanımız 'Ya düzgün yönetin ya da gereğini yapın' dedi. Biz her türlü mecrada mücadelemizi vereceğiz. 17-18 yaşında çocukları yanlış yönlendirirsek, birbirlerine bir şey yapabilirler. Konuşursak gerginlikler olacak. Bir sürü şeyi yutuyoruz."

"SACHA BOEY'İN SATIŞI YOK"

Erden Timur: "Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. "Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor."

"MAURO İCARDİ NEDEN TATİLDE?"

Erden Timur: "Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmedne bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı."

"10 KATINI YAPMALIYIZ!"

Erden Timur: "Bu yaşananlar organize. Biz net bir tavır koyacağız. Yapılan manipülasyonları durdurmak için farklı şeyler yapacağız. Bunların hepsi biz kenetlenerek olur. Yapmamız gerekenin, 10 katını yapmalıyız. Bu söylemleri doğru buluyoruz. Ancak önce kenetlenmemiz lazım."

"BU BİZİM SON UYARIMIZ"

Erden Timur: "Başkanımızın yaptığı şey son uyarı! Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacak! Bunun da böyle bilinmesi gerekir."

"GEREKEN YAPILACAK!"

Erden Timur: "Fred'in ceza konusu, bir gözlemcinin Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata katılması... "Biz başkanken, şampiyon olamayız" gibi baskı oluşturma çabası... Burada bir olay yok. Fred'in cezası minimum 3 maç. Önce sosyal medyada algı yaratılıyor, Fred'in İngilizce bilmediği söyleniyor. Sonra Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında lige ara verilmediğine insanlar inandırıldı. Örgütlü bir sistem var. 9 yaşlarındaki çocukların ev adresleri veriliyor. Herkes incelensin dedik, şimdi 'Kanun değişsin' deniliyor. Biz daha önce söyledik. Federasyon yöneticisinin küfürlü tezahüratı, yolun geldiği son nokta. Kararlılığımızı herkes görecek. Gereken her şey yapılacak. Bu işlere müsaade edilmemeli ama TFF eyyamcı tavırlara yönetmeye çalışıyor. 'Bizim yetkimiz hukuka sevk etmek' demek, yeterli değil."

METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI

Metin Öztürk: "Biz ortamı germeden sahada kazanmaya çalışıyoruz. Mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız, 25 şampiyonlukla oluyor. Mayıs ayında inşallah 24. şampiyonluğu göreceğiz. İnşallah Dursun Özbek'in liderliğinde gerçek 5 yıldızı göreceksiniz."

"20 yıldır Fenerbahçe yöneticilerden 'Galatasaray dostumuz' diye tek kelime duymadık, sizler dostumuz diyorsunuz. İyi niyetiniz karşılık buldu mu?

Metin Öztürk: "Asla 'Hakemi yumruklayın, federasyonu basın" diyen bir kitle olmadık. Lise kültürü hepimize işlemiştir. İyi bu lise kurulmuş, iyi ki Ali Sami Yen başkanımız bu kulübü kurmuş. Galatasaray'ın genlerinde yabancı takımları yenmek var. Biz buna odaklandık. 12 şehit günü, 12 ailenin ocağına yanlış düştü. Benim sözlerimi, nereden cımbızladınız bilmiyorum."

Metin Öztürk: "10 senedir başarılı olamadıklarını kendileri söylüyor. 10 senedir başarılı olamayan neden durur, neden kalır bilemiyorum!"

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizden beri sahada kalmak ve orada devam etmek istiyoruz. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sistematik bir şekilde olayları sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar."

"GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDALAR"

Dursun Özbek: "Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layıkı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum."

Dursun Özbek: "Kimse bize hakem hatası demesin! Bu kadar üst üste gelmesi... Bunları hakem hatası olarak geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz!"

Dursun Özbek: "Nasıl oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.75. Zorbay Küçük daha önceki şikayetlerimizde yer aldı. Muslera'nın ayağına basıldı, kırmızı kartı pas geçti. Sicilindeki Galatasaray sorunları bu maçla bitmiyor. Geçen sene Kerem'e kullandığı ifadeler nezaket dışıydı."

"GALATASARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Dursun Özbek: "VAR hakemi Alper Ulusoy, Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Bize olan standartsızlıklar, rakiplerde tam tersi oluyor."

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Dursun Özbek: "Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz!"

Dursun Özbek: "Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz."

"BİZİMLE MÜCADELE EDEMEZLER"

Dursun Özbek: "Hepimizin şahit olduğu ve gördüğü gibi sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak, Galatasaray için büyük bir mücadele var. Galatasaray'ı zor duruma düşürmek için muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz tarihte ve geçtiğimiz 100 yılda, bir araya geldiğimizde, tek yumruk haline geldiğimizde kimsenin bizle mücadele imkanı yoktur. En çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğin korunması. Olaylar gözümüzün önünde oluyor. Her seviyede böyle bir hücumla, yakıştırmalarla karşı karşıyayız."

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

Dursun Özbek: "Galatasaray'ın oyuncularına 1 kuruş borcu yoktur. Ancak borcumuz varmış gibi algı yapıyorlar ve camiayı etkilemeye çalışıyorlar."

Dursun Özbek: "Galatasaray'ın hedefleri, Galatasaray'ı sevmeyenleri ve rakipleri rahatsız ediyor. Bizim hep beraber olmamız lazım. Zafere böyle gideriz."

"BİZİM TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Dursun Özbek: "Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz. Galatasaray'ın gündeminde finansal yapısını oluşturmak, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek var."

"BİZİ İÇERDEN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dursun Özbek: "Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden parça koparmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bizi içerden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka çareleri kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı duracağız ve bu sene biz şampiyon olacağız."

"KEMERBURGAZ'A TAŞINACAĞIZ"

Dursun Özbek: "Genel kurula verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Kemerburgaz'ın kabası bitti, ince işlere başladık. En kısa sürede Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyacağız. Çok güzel ve modern proje oluyor. Kimse endişelenmesin bu projeler bitecek. Florya çalışmaları da sürüyor. Kısa sürede bu projelerin meyvesi olan müjdeleri sizlerle paylaşacağız."

Dursun Özbek: "Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar, mayısa doğru hüsrana uğrayacaklar. İhtiyacımız olan tek şey, Galatasaray içindeki birlik ve beraberliği korumaktan geçiyor."

"BİZİM SABRIMIZI SINAMAYIN"

Dursun Özbek: "Biz spor yarışı içerisindeyiz. Kavga ve çekişme, söz düellosu... Bunların peşinde değiliz. Sabrımız var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Futbolu kavga ortamına, söz düellosuna taşımak değil. Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde konulara bakıyoruz. Kimse sabrımızı sınamasın!"

"TFF'NİN İSTİFASINI İSTİYOR MUSUNUZ?"

Dursun Özbek: "TFF seçileli yaklaşık 6 ay oldu. TFF'ye ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Gündem maddelerinden biri bu olabilir. Sayın Fedeasyon, sadece Galatasaray'ın federasyonu değil. Süper Lig, 1. Lig, alt ligler var. Toplantıda oluşan fikirler neticesinde Galatasaray da duruşunu orada sergileyecektir."

"Okan Buruk'un 'Sivas'ta geçen sezon lehimize, bu sezon aleyhimize oldu' sözleri için ne diyeceksiniz?"

Dursun Özbek: "Okan Hoca'nın değerlendirmesi, Okan Hoca'nın fikri. Onunla ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum"

"YABANCI HAKEM NEDEN İSTEMEDİNİZ?"

Dursun Özbek: "Süper Kupa'da yerli hakem olmasını istedik. Yabancı hakemle oynamak 1 maç için olmaz. Radikal bir karardır ve tüm maçlar için alınır. Yabancı hakemi test etmek için yabancı hakem istenmiştir. Ancak 1 maçlık performans, işin geneline yayılamaz. Formatta erli hakem vardı. Bu anlamda değişiklik istemedik."

"ALİ KOÇ'UN NE DEDİĞİ BELLİ DEĞİL"

Dursun Özbek: "Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı? Ali Koç'un ne demek istediği beli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu, MHK mi? Başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması lazım. Bu ifadenin mağduriyet yaratmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama."

"7-8 SANİYEDE NASIL KARAR VERİYORSUN?"

Dursun Özbek: "VAR uygulamasına gidildiğinde 7-8 saniyede maç hemen başlıyor. Yahu kaç ekranı izledin de 7-8 saniyede, Galatasaray lehine olacak pozisyon için karar verdin. VAR'da 7-8 ekran mevcut. Bir seferde pozisyonu görmeyebilirler. Bunu nasıl 7-8 saniyede yapıyorsunuz? Bunu görünce, bu hakem neden böyle yapıyor diye düşünüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük spor kulübünü mesuliyetini taşıyoruz. Bizim görüşlerimiz, camianın görüşler. 25 milyon taraftarımız bu maçı izliyor ve bunun farkında. Verilmeyen penaltı... Öteki maçta veriliyor, bu maçta niye vermiyorsun kardeşim? VAR'daki oturan kardeşim, neden yeteri kadar izlemedin maçı başlattırıyorsun?"

"ORTA HAKEMİ ÇAĞIRIN, İZLESİN"

Dursun Özbek: "Biz ne yapalım, nasıl bir reaksiyon gösterelim? "Çok iyi maç yönettiler" mi diyelim? Bu konuşmaları Türk sporuna adaleti getirmek için yapıyoruz. Adaletsizlik Türk sporunun gelişmesinde engel. Zorbay Küçük, Alper Ulusoy, Mehmet Büyükekşi, MHK'de görevli arkadaşlar... Bu uygulamalara son verin. Orta hakemi de çağırın, pozisyonu izlesin."

"TFF KONUNUN ÜZERİNE GİTSİN"

Dursun Özbek: "TFF incelesin, bu konun üzerine gitsin. Bu konunun tekrar gündem gelmemesi için çalışma yapsınlar. Susarak, sadece basit hakem hatası ifadeleriyle bu konu çözülmez. Yeri ve zamanı geldiğinde, hakkımızın aranması için zerre kadar tereddüt etmeyiz."

LEO DUBOIS TRANSFERİ

Dursun Özbek: "Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok."

YABANCI KURALI VE YENİ KUPA FORMATI

Dursun Özbek: "TFF kulüpler için önemli kararlar aldı. Yabancı sınırlamasını, uygulama açısından destekliyorum. Transfer edilen yabancıların sahada olması kararı yerinde. Türkiye Kupası formatı da bence uygun, daha fazla heyecan getirecektir."

"HERKES HADDİNİ BİLECEK!"

Dursun Özbek: "Trio'daki yorucumlar kamuoyunu yumuşatmaya çalışıyorlar mı diyorsun? Buna cevap verme gereği duymuyorum. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez. Kimse Galatasaray'ın hakkına dokunma cüretini düşünemez! Kamuoyu adaletten yana. Kamuoyundaki gerginliği düşürmek için falan... Galatasaray'ın hakkı yenirse, hadi işine ya! Öyle bir şey kimsenin kafasından geçmesin. Bir şey söylemek istiyorlarsa, kamuoyunu gerenlere söylesinler. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes haddini bilecek. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez, kimsenin kursağına inmez."

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'DAN KORKUYOR"

Dursun Özbek: "Galatasaray ile ilgili rakibin takımın kendi maçlarından sonra yaptığı yorumlar... Biz kendi maçımızla ilgili yorum yapıyoruz ve işi orada kesiyoruz. Bir rakibiniz var, her seferinde sizi yıpratmak için, size sataşmak için kendi maçları gündemken, sizin maçınızı konuşuyorlar. Bu tek bir şeyin ifadesi, Galatasaray'dan duyulan korku! Ligde 20 takım var, her takımla maç yapıyoruz. Maçtan sonra oynadıkları rakiplerle ilgili yorum yapsınlar. Galatasaray'dan korktukları ve çekindikleri için bunu yapıyorlar. Biz kendimizden, camiamızdan son derece eminiz. Divan konuşmalarında 'Galatasaray bir araya geliyor, biz niye yapamıyoruz?' demişlerdir. Bizim birlikteliğimizden korkuyorlar."

"GALATASARAY'I TAKİP ETSİNLER"

Dursun Özbek: "Rakiplerimize de öncülük ediyoruz! "İnşaat ile uğraşıyorsunuz" dediler. Bu işlerle ilgili arkadaşlar beni teşekkür etmek için arıyorlar. "Öncü oldunuz. Rakipleriniz de sizin gibi projeler hazırlamışlar' diyorlar. Olimpik sporları Galatasaray getirdi. Bozuk finansla yazının düzelmesinde de öncü olduk. Önce tenkit ettiler ama şimdi onlar da gelmişler! Bizi takip etsinler."

"BURADA ORGANİZE DAVRANIŞ BİÇİMİ VAR"

"Ali Koç'un açıklamalarının hakemler üzerinde bu kadar baskı oluşturacağını düşünüyor muydunuz?"

Dursun Özbek: "Fenerbahçe yöneticiler veya Ali Bey, her maç sonrası hep mağduriyet ifade ediyor. Her maç sonrası. Böle bir şey nasıl olabilir ya? Burada organize davranış biçimi var. Sayın Ali Koç zaten sezon başı Kulüpler Birliği'nde 'Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız, fıtratımızda var yok, önemli değil' dedi. Geniş bir yelpazeden bahsetti. Yelpazede bu kısım da var. Her maç sonrası mağduriyet, hakemleri tenkit etme. Buradan bir fayda umulduğunu düşünüyorum. Adalete inanan birisi bu şekilde konuşmaz. Hakemleri baskı alarak 10 sene şampiyon olsan, ne kadar değeri olabilir ya? İnşallah bu tip konuşmaları son bulur. Bu söylemlerle tedirgin oluyorsunuz. Biz de benzer bir kılığa, seviyeye inmemenin gayreti içerisindeyiz. Bu ifadeler inandırıcılığını kaybetti. Farklı galibiyetlerden sonra bile hakem mağduriyeti. Bence kamuoyunun inancı kalmadı. İnşallah kısa sürede bu davranıştan vazgeçerler. Maçların sadece yeşil sahada olmasına yardımcı olurlar."

"ALİ KOÇ 2033 SEÇİMİNİ KASTETTİ"

"Ali Koç 'Florya meselesini seçimden sonra açıklayacağım' dedi ama açıklamadı. Yorumunuz nedir?"

Dursun Özbek: "Ali Bey 'Seçimden sonra açıklayacağım' dedi. 2028'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sonraki seçim 2033'te. Ali Bey onu kastetti."