Kamu bankalarından İBB iştiraki KİPTAŞ'e keyfi engel

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:38

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kamu bankalarının bu tutumunun hem yasal hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatılırken kamu bankalarının KİPTAŞ’a yönelik olumsuz tutumunun yalnızca şirketle sınırlı kalmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, KİPTAŞ projelerinden ev almak isteyen vatandaşlara da kredi verilmediği belirtilirken bu durumun sosyal konut projelerinin ilerlemesini ve dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını engellediği belirtildi.

2019'DAN ÖNCEKİ DÖNÜŞLER OLUMLUYDU

KİPTAŞ'ın 2019'daki yerel seçimler öncesinde kamu bankalarından rahatça kredi ve teminat mektubu aldığı ancak son yıllarda yapılan onlarca başvurunun hiçbirin olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.

2025 yılı itibarıyle kamu bankalarındaki toplam mevduatları 570 milyon TL'ye ulaşan KİPTAŞ’ın Findeks risk raporunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ve şirketin finansal oranlarının önceki yıllara kıyasla daha iyi olduğu da aktarıldı.

BDDK’YE ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan kamu bankalarının mevcut mevzuata ve bankacılık ilkelerine aykırı davrandığını savunan KİPTAŞ'ın, konu hakkında BDDK’ye resmi bir başvuruda bulunduğu öğrenildi.

KİPTAŞ yetkilileri, kamu bankalarının söz konusu tutumunun "bankacılık imtiyazını kötüye kullanma", "ayrımcılık yasağına aykırılık" ve "yatırımcı zararına sebep" olabileceğini belirtti. Yetkililer, olumlu bir sonuç alınamaması durumunda hem idari hem de hukuki yollara başvurulabileceğini aktarırken BDDK’nın ve bankaların konu hakkındaki adımlarının dikkatle izleneceği belirtildi.