Kamu bankalarından İBB iştiraki KİPTAŞ'e keyfi engel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, kamu bankalarının kredi ve teminat mektubu taleplerini reddettiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kamu bankalarının bu tutumunun hem yasal hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatılırken kamu bankalarının KİPTAŞ’a yönelik olumsuz tutumunun yalnızca şirketle sınırlı kalmadığı belirtildi.

Kamu bankalarından İBB iştiraki KİPTAŞ'e keyfi engel
Abone Ol google-news
Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:38

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kamu bankalarının bu tutumunun hem yasal hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatılırken kamu bankalarının KİPTAŞ’a yönelik olumsuz tutumunun yalnızca şirketle sınırlı kalmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, KİPTAŞ projelerinden ev almak isteyen vatandaşlara da kredi verilmediği belirtilirken bu durumun sosyal konut projelerinin ilerlemesini ve dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını engellediği belirtildi.

2019'DAN ÖNCEKİ DÖNÜŞLER OLUMLUYDU

KİPTAŞ'ın 2019'daki yerel seçimler öncesinde kamu bankalarından rahatça kredi ve teminat mektubu aldığı ancak son yıllarda yapılan onlarca başvurunun hiçbirin olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.

2025 yılı itibarıyle kamu bankalarındaki toplam mevduatları 570 milyon TL'ye ulaşan KİPTAŞ’ın Findeks risk raporunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ve şirketin finansal oranlarının önceki yıllara kıyasla daha iyi olduğu da aktarıldı. 

BDDK’YE ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan kamu bankalarının mevcut mevzuata ve bankacılık ilkelerine aykırı davrandığını savunan KİPTAŞ'ın, konu hakkında BDDK’ye resmi bir başvuruda bulunduğu öğrenildi.

KİPTAŞ yetkilileri, kamu bankalarının söz konusu tutumunun "bankacılık imtiyazını kötüye kullanma", "ayrımcılık yasağına aykırılık" ve "yatırımcı zararına sebep" olabileceğini belirtti. Yetkililer, olumlu bir sonuç alınamaması durumunda hem idari hem de hukuki yollara başvurulabileceğini aktarırken BDDK’nın ve bankaların konu hakkındaki adımlarının dikkatle izleneceği belirtildi.


Etiketler: #ibb #KİPTAŞ #banka

İlgili Haberler

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında 1 ev daha yıkıldı! KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt'tan destek çağrısı

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında 1 ev daha yıkıldı! KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt'tan destek çağrısı
KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİC.

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİC.
KİPTAŞ ile Şişli Belediyesi kentsel dönüşüm protokolü imzaladı

KİPTAŞ ile Şişli Belediyesi kentsel dönüşüm protokolü imzaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler